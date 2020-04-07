Лукашенко о карантине: Можем организовать, но жрать что будем?

Белорусский лидер считает, что в стране катастрофы из-за коронавируса нет

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что решение отказаться от введения карантина в стране было оправданным, несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире по-прежнему не сходит на нет. Об этом говорится в сюжете телеканала Беларусь 1.

По мнению белорусского лидера, в случае принятия в стране строгих ограничительных мер, могут возникнуть перебои с продовольствием.

"Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?", – сказал Лукашенко.

Самым важным приоритетом в настоящее время белорусский лидер назвал экономику, а первой задачей – завершить посевную компанию.

"Вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро. Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. Весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Задача №1 – и важнее ее нет", – сказал Лукашенко.

Он также заявил, что в стране катастрофы из-за коронавирусоа нет.

"У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет", – сказал Лукашенко.

Ранее он говорил, что прикрываясь вспышкой коронавируса, такие страны как Россия, Китай и США, могут разделить мир.

Как ранее сообщал Фокус:

Власти Беларуси на три месяца запретили вывозить из страны гречку, чеснок и лук.