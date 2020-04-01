Беларусь ввела трехмесячный запрет на экспорт лука, чеснока и гречки

Продукты запрещены к вывозу вне зависимости от страны их происхождения

Власти Беларуси на три месяца запретили вывозить из страны гречку, чеснок и лук.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства.

"Постановлением от 31 марта №185 установлен временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", – сказано в сообщении.

Уточняется, что продукты запрещены к вывозу вне зависимости от страны их происхождения.

Общее количество случаев коронавируса в Беларуси Минздрав с 31 марта не сообщает, 30 марта говорилось о 152 случаях. 31 марта зафиксирована первая смерть от коронавируса. В Витебске скончался заслуженный артист Беларуси, 75-летний Виктор Дашкевич.

Как ранее сообщал Фокус:

Несмотря на пандемию коронавируса и приостановку футбольных чемпионатов практически во всех странах Европы, Белорусская федерация футбола приняла решение не останавливать национальный чемпионат, и даже допустить зрителей на трибуны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен отменять поездку на Парад Победы в Москву из-за коронавируса.