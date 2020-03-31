В Беларуси первая смерть от коронавируса: умер заслуженный артист страны

Лукашенко подтвердил летальный исход

В Беларуси зафиксирована первая смерть от коронавируса. В Витебске скончался заслуженный артист Беларуси, 75-летний Виктор Дашкевич.

Об этом сообщает tut.by.

По словам его вдовы, Светланы, недавно ей с Дашкевичу врачи поставили диагноз "пневмония" и отправили их на госпитализацию в тубдиспансер. Однако из-за того, что медучереждение было переполнено, паре просто выписали антибиотики и отпустили домой, передает "Наша ніва".

Супругов позже положили в разные палаты в кожвендиспансере. Взяли тесты на коронавирус, но сказали, что результаты отрицательные. Она рассказала, что не знает, как Виктор Дашкевич мог заразиться. Он не был за границей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил смерть артиста, сообщает БелТА.

"Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его", – сказал Лукашенко, при этом отметил, что у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания.

"Не потому, что они старики, а потому, что у них иммунитет ослаб. И второе – у них букет болезней", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Несмотря на пандемию коронавируса и приостановку футбольных чемпионатов практически во всех странах Европы, Белорусская федерация футбола приняла решение не останавливать национальный чемпионат, и даже допустить зрителей на трибуны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен отменять поездку на Парад Победы в Москву из-за коронавируса.