Лукашенко: глобальные игроки "хотят переделить мир без войны"

По мнению белорусского лидера, в мире царит "коронавирусный психоз"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что прикрываясь вспышкой коронавируса, такие страны как Россия, Китай и США, могут разделить мир. Об этом он сказал в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир", сообщает Белта.

"А не кажется ли тебе, что сильные мира сего без войны... Макрон это уже войной назвал... Через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?" – задал он вопрос ведущему.

"Нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть... И тогда, напечатав 10% мирового ВВП, к нам придут те, кто на ногах, и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир", – предположил Лукашенко.

"Сильными мира сего" президент Беларуси назвал Россию, Китай и США.

"У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир, у Китая – огромные мощности в экономике, в Америке – печатный станок... Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", – сказал Лукашенко.

Как ранее сообщал Фокус:

Власти Беларуси на три месяца запретили вывозить из страны гречку, чеснок и лук.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен отменять поездку на Парад Победы в Москву из-за коронавируса.

Он также назвал неудачной идеей массовую изоляцию граждан.