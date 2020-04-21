Хоккеист из команды Лукашенко попал в больницу с COVID-19

У хоккеиста, с которым в одной команде на любительском турнире играл президент Беларуси Александр Лукашенко, действительно подтвердили коронавирус.

Эту информацию в комментарии российскому агентству РИА Новости подтвердила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

"Получен положительный результат теста на COVID-19", – сообщила Эйсмонт. Сейчас хоккеист Дмитрий Мелешко с диагнозом пневмония находится на госпитализации.

В то же время, пресс-секретарь говорит, что Лукашенко не контактировал с инфицированным игроком. А заболел он якобы и вовсе спустя неделю после окончания чемпионата, когда вся команда была в отпуске, добавила Эйсмонт.

На вопрос, сдавал ли Лукашенко тест на коронавирус, Эйсмонт ответила, мол в этом нет необходимости. Уходить на самоизоляцию лидер Беларуси тоже не собирается.

"Как подтверждение хорошего самочувствия Лукашенко – смотрите на рабочие будни президента, в частности, репортажи белорусского телевидения с сегодняшнего посещения предприятия в Бобруйске", – говорит она.

Никаких дополнительных мер для игроков команды президента не предпринималось и предприниматься не будет, уточнила Эйсмонт.

До комментария Эйсмонт хоккеист Мелешко в разговоре с белорусским изданием tut.by, рассказывал, что у него не коронавирус, а "просто легкая простуда".

"Да, я решил самоизолироваться, но это связано с тем, что у моей супруги онкология, поэтому мы стараемся все риски свести к нулю", – говорит он.

Как ранее писал Фокус:

По мнению Александра Лукашенко, люди в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней.