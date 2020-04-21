Байден: Без раздумий взял бы Мишель Обаму на пост вице-президента

Главный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что хотел бы видеть бывшую первую леди Мишель Обаму своим партнером в президентской гонке в качестве кандидата в вице-президенты.

Об этом он сказал в интервью телеканалу KDKA.

"Я бы взял ее, не моргнув и глазом", – ответил Байден, когда у него спросили, рассматривает ли он Мишель Обаму в качестве вице-президента в своей команде.

Байден назвал бывшую первую леди гениальной женщиной, которая на самом деле знает, что к чему, но в то же время, выразил сомнение, что она заинтересована в том, чтобы еще четыре года провести в Белом доме.

Он также подтвердил, что рассматривает на эту должность именно женщину.

"Я считаю своим долгом, чтобы это была женщина, поскольку очень важно, чтобы моя администрация выглядела как общество, чтобы она была похожа на нацию", – сказал Байден.

Он добавил, что, по его мнению, в США уже давно должна была быть женщина-президент.

"Я думаю, что сейчас крайне важно, чтобы мы обозначили раз и навсегда. У нас уже должна была быть женщина-президент, Хиллари Клинтон, по моему мнению. У нас довольно много квалифицированных для этой должности женщин", – сказал Байден.

Напомним, бывшая помощница Джо Байдена Тара Риде обвинила его в сексуальных домогательствах.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-президент США Барак Обама официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мечтает о президентской гонке с Байденом, так как считает, что Обама вытащил последнего с мусорной свалки.