В Мексике наркокартели раздают "проднаборы" нуждающимся из-за пандемии коронавируса

Наркокартелям следует прекратить совершать преступления, а не раздавать еду людям во время пандемии коронавируса.

Об этом президент Мексики Андрес Обрадор заявил на брифинге, сообщает Reuters.

"То, что эти преступные организации раздавали коробки с едой – это не помощь. Помощь будет тогда, когда они перестанут совершать плохие дела", – заявил Обрадор.

Заявление президента Мексики прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что вооруженные наркоторговцы раздают коробки с едой, на которых нарисованы логотипы тех или иных банд.

Среди тех, кто раздавал еду нуждающимся, была и дочь известного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра, известного как "Эль Чапо", Алехандрина Жизель Гусман. На коробках, которые она отдавала людям, был логотип ее компании "El Chapo 701" с портретом ее отца.

В "проднаборы" Алехандрины Гусман входили масло, рис, сахар и другие продукты. Разадавали их во втором по величине городе Мексики – Гвадалахаре.

В Италии представители некоторых мафиозных кланов также начали оказывать поддержку людям, которые остались без денег из-за пандемии коронавируса.

Местные полицейские считают, что если государство в ближайшее время не вмешается в ситуацию, мафия возьмет ситуацию в свои руки и сможет вербовать все больше людей.

Как ранее сообщал Фокус:

29 марта президент Обрадор посетил город Бадирагуато — родину всемирноизвестного наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана и встретился с его матерью.