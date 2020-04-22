Обвал цен на нефть: стало известно, что теперь ждет Россию

Еще в марте Минфин РФ рассчитывал, что средств ФНБ хватит на 6–10 лет при стоимости нефти в диапазоне 25–30 долларов за баррель. Но после этого, цена на российскую нефть Urals рухнула до 11 долларов за баррель. Москва рассчитывала, что ее фонд в 12,9 трлн руб. ($170 млрд) сможет восполнять дефицит бюджета примерно 8 лет. Но в последние несколько дней стало понятно, что средств хватит лишь на половину этого срока.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, почти половина денег, собранных за счет доходов, полученных при цене на нефть более 42 доллара за баррель, будет потрачена уже в 2020 году.

Financial Times указывает, что российские производители нефти частично защищены плавающим курсом рубля, который ослабевает по мере падения цен на нефть, сохраняя их внутренние доходы в рублях. Однако ставка налога, взимаемого с производителей, снижается в соответствии с долларовыми ценами на нефть, в результате чего доходы федерального бюджета падают быстрее.

При цене на нефть марки Brent на уровне $40 за баррель, отмечается в публикации, доля нефтегазовых доходов в госбюджете России равна 40%. Однако сегодня Brent торгуется по $19 за баррель.

"В течение последних 20 лет российские власти напоминали наркомана с газовой трубой в одной руке, бочкой нефти в другой и экономическими галлюцинациями в голове", – цитирует британское издание российского экономиста и оппозиционера Григория Явлинского.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что "руководство страны обладает всеми необходимыми резервами для смягчения негативного влияния волатильности (цен на нефть, – ред.) на нашу экономику".

Однако, по мнению члена Экономического совета при президенте РФ Александры Суслиной, если падение продлится дольше, то ресурсы у российского государства будут куда более ограниченными.

График цен на нефть марки Urals.

Во вторник, 21 апреля, рубль подешевел на 2,1%, вплотную приблизившись к рекордным показателям середины марта, когда рубль пробил психологическую отметку в 80 USDRUB. Аналитики Deutsche Bank полагают, что курс рубля не сможет стабилизироваться, если цены на нефть останутся на таком низком уровне.

При этом аналитик банка Nordea Татьяна Евдокимова полагает, что в 2020 году Россия потеряет около 165 млрд долларов дохода от экспорта нефти и газа, что превышает уровень потерь от любого предыдущего финансового кризиса в России. Евдокимова подчеркивает, что это около 60% российского экспорта нефти и газа, а также треть всего экспорта страны.

"Независимо от того, является ли цена на Urals отрицательной или даже 20 долларов за баррель, она все равно намного ниже уровней, которые Россия может перетерпеть. Фискальные резервы могут заполнить временные бюджетные дыры. Но правительство находится в опасном положении и пытается найти средства для спасения экономики", – утверждает эксперт Bloomberg Скотт Джонсон.

Стоит подчеркнуть, что по состоянию на 1 апреля, объем ликвидных средств в ФНБ составил 11,1 трлн руб., или 9,8% ВВП (исходя из ВВП 2020 года, заложенного в федеральном бюджете с учетом мартовских поправок), сообщает министр Силуанов. Правительство 10 апреля завершило сделку по выкупу акций Сбербанка за счет средств ФНБ. 11,293 млрд акций Сбербанка (50% уставного капитала) обошлись в 2,139 трлн руб. Исходя из объема ликвидных ресурсов ФНБ (11,1 трлн руб.) на 1 апреля и суммы сделки по покупке Сбербанка (2,14 трлн руб.) в ФНБ, при прочих равных, осталось около 9 трлн руб.

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