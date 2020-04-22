Под угрозой 265 млн человек. В ООН говорят о голоде "библейских масштабов" из-за коронавируса

Пандемия коронавируса спровоцировала "худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны", сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) Дэвид Бизли. По его словам, 135 млн человек сейчас уже страдают от голода, к ним могут добавиться еще 130 млн человек из-за пандемии.

WFP сейчас оказывает помощь почти 100 млн человек – по сравнению с примерно 80 млн всего несколько лет назад. "Если мы не сможем предоставить помощь этим людям, то 300 000 человек могут умирать от голода каждый день в течение трехмесячного периода, – заявил Бизли. – И эта оценка не включает в себя увеличение голодающих из-за COVID-19".

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"Если мы не будем готовиться и действовать сейчас, чтобы обеспечить доступ, избежать дефицита финансирования и сбоев в торговле, то можем столкнуться с голодом библейских масштабов в течение ближайших нескольких месяцев", – считает Бизли.

Страны-доноры замедляют выделение средств, необходимых для создания сети логистических центров для доставки гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы мира. В ближайшее время на эти цели понадобится $350 млн, говорится в Докладе о продовольственных кризисах, представленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

По данным FAO, более половины (73 млн) из 135 млн человек, страдающих сейчас от голода, проживают в Африке; 43 млн – на Ближнем Востоке и в Азии; 18,5 млн – жители Латинской Америки и Карибского бассейна.

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