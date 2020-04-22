В США зимой ждут вторую более разрушительную волну коронавируса

Вторая вспышка гриппа может совпасть с сезоном гриппа

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд сообщил, что вторая волна коронавируса в США ожидается зимой и будет гораздо более страшной, потому что она может совпасть с началом сезона гриппа.

Об этом сообщает Washington Post.

"Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет на самом деле даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли", – сказал он.

По его словам, наличие двух одновременных вспышек респираторных заболеваний может привести к невообразимой нагрузке на систему здравоохранения. Первая волна Covid-19 уже убила более 42 000 человек в США. Из-за болезни заполнены больницы и выявлена острая нехватка тестов, аппаратов ИВЛ и защитного оборудования для работников здравоохранения.

Редфилд сказал, что чиновники США должны использовать ближайшие месяцы, чтобы подготовиться к предстоящему. По его словам, по мере того, как приказы о нахождении дома отменятся, чиновникам придется подчеркивать важность социальной дистанции. Им также необходимо значительно расширить свою способность идентифицировать зараженных с помощью тестирования и найти всех, с кем они взаимодействуют, с помощью отслеживания контактов. Это не позволяет новым случаям стать более крупными.

По словам Редфилда, что он, наряду с другими членами группы по коронавирусу в Белом доме, подчеркнул важность социального дистанцирования "и того огромного влияния, которое оно оказало на эту вспышку в нашей стране".

Недавно Дональд Трамп заявил, что пик пандемии Covid-19 уже позади и представил план выхода страны из карантина, который включает три этапа. Кроме того, президент США сообщил о скором смягчении карантина в некоторых штатах.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает "полной властью", чтобы снять общенациональный карантин из-за COVID-19, несмотря на распоряжения губернаторов отдельных штатов.