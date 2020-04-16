Трамп: США прошли пик пандемии коронавируса

Американский лидер собирается вскоре представить "новые принципы" возобновления американской экономики

Несмотря на то, что число заболевших и умерших от коронавируса в США продолжает бить антирекорды, американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что пик пандемии Covid-19 уже позади.

Об этом сообщает Reuters.

"Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых случаев. Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша решительная стратегия работает и работает очень хорошо ", – сказал Трамп.

Дональд Трамп, также проинформировал всех, что на пресс-конференции 16 апреля он представит "новые принципы" возобновления американской экономики.

Отметим, за последние сутки в США короновирусом заболели 30 тыс. человек.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп распорядился приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в неверных оценках и рекомендациях по противодействию COVID-19, в результате чего, по его мнению, заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает "полной властью", чтобы снять общенациональный карантин из-за COVID-19, несмотря на распоряжения губернаторов отдельных штатов.