Вспышка коронавируса в нью-йоркском зоопарке: заразились еще 4 тигра и 3 льва

В среду 22 апреля, в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке новый тип коронавируса подтвердили у еще семерых хищных кошек. Вместе с малайской тигрицей Надей количество заболевших хищников выросло до восьми. Об этом пишет CBS.

С 16 марта зоопарк закрыт на карантин. Но в прошлом месяце заболела тигрица Надя. Симптомы наблюдались с 27 марта. Предполагается, что она могла подхватить коронавирус от смотрителя.

Симптомы нового типа коронавируса проявились у еще трех тигров и трех африканских львов. тесты подтвердили диагноз. Также болезнь обнаружили у тигра, у которого взяли тест, хоть у него и не было симптомов.

Животные в зоопарке Бронкса/Фото: Bronx Zoo

Руководство зоопарка рассказало, что все восемь хищников, включая первую инфицированную тигрицу Надю, чувствуют себя нормально, а также хорошо питаются.

Также тесты подтвердили, что коронавирусом заболели две домашние кошки в разных районах Нью-Йорка. Предварительно, они могли подхватить болезнь от своих хозяев, которые покидали дома, в отличие от животных.

Ранее, бельгийский вирусолог Стивен Ван Гухт подтвердил, передача коронавируса от животного, в частности, кота или тигра, к человеку невозможна. Но Федеральное агентство по пищевым продуктам Бельгии вынесло ряд рекомендаций по защите домашних животных. Так, если владелец заражается COVID-19, его просят не выпускать животных на улицу и свести к минимуму контакты с ним.

Национальный совет по защите животных Бельгии (CNPA) заявил, что передача вируса не должна стать причиной тревоги и нет оснований отказываться от домашних питомцев.

Как ранее писал Фокус:

Работники зоопарка считают, что четырехлетняя Надя могла заразится от смотрителя, которых приносил ей еду и чистил ее клетку. У тигрицы наблюдается сухой кашель и затрудненное дыхание.