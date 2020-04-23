Реальное число случаев COVID-19 в Китае почти вчетверо превышает официальные данные, – исследование

Гонконгские ученые пришли к выводу, что реальное количество больных COVID-19 во время первой стадии эпидемии в Китае в четыре раза превышло официальные данные. Об этом сообщает The Guardian.

Так, гонконгские ученые считают, что по состоянию на 20 ферваля заразились коронавирусом на территории материкового Китая более 232 тыс. человек, в то время как по официальным данным было зафиксировано только 55 тыс. случаев. Такую разницу в статистике объясняют исследователи из Медицинского колледжа при Университете Гонконга, чья работа была опубликована в научном журнале Lancet. Они пришли к выводу, что статистика была бы иной, если бы более поздний метод подсчета случаев COVID-19 применялся с самого начала.

В период с 15 января по 3 марта Национальная комиссия здравоохранения Китая семь раз меняла методологию определения случаев COVID-19. Проведенное исследование показало, что подобные изменения в методологии оказали "существенное влияние" на количество подтвержденных случаев коронавируса. Со временем критерии подтверждения болезни у пациентов стали более широкими и эффективными.

Так, первое национальное руководство по диагностике и лечению коронавируса в Китае было выпущено 15 января 2020 года и включало в себя 6 критериев для подтверждения случаев COVID-19. Пациенты должны были обязательно иметь эпидемиологическую связь с Уханью или рынком в городе.

Во втором издании предписывалось не проводить лечение антибиотиками пациентов с коронавирусом, а для их выявления был разрешен ПЦР-анализ в дополнение к полному исследованию генома. В третьем издании не было изменений в определении случаев коронавируса, но классификация серьезных и критических случаев была уточнена.

В четвертом издании допускалась эпидемиологическая связь пациентов с другими регионами Китая, где были подтверждены вспышки. Также сократилось количество необходимых клинических проявлений вируса у пациентов.

Но наибольшие изменения произошли в пятом издании, в котором была введена новая категория клинически подтвержденных случаев, особенно для провинции Хубэй. К ним стали относить пациентов с признаками пневмонии и эпидемиологической связью или без нее, также пациенты не нуждались в вирусологическом подтверждении инфекции. В шестом издании этот критерий для диагностики коронавируса был исключен, разделение случаев по провинции Хубэй также убрали.

В седьмом издании серология (анализ крови, – ред.) была добавлена в качестве дополнительной опции для лабораторного подтверждения болезни.

По оценкам исследователей, каждое из первых четырех изменений в методологии увеличивало долю выявленных и подсчитанных случаев в 2,8–7,1 раза.

"Если бы пятая версия определения коронавируса применялась на протяжении всей вспышки с достаточно долей тестирования, то к 20 февраля 2020 года в Китае было бы 232 тыс. подтвержденных случаев, в сравнении с 55 508 официально зафиксированных случаев", – говорится в исследовании.

По мере накопления научных знания и лабораторных исследований определение случаев COVID-19 расширилось и теперь включает в себя пациентов с более легкими симптомами или без эпидемиологических связей с Уханью и другими известными эпицентрами болезни.

По состоянию на 23 апреля в Китае, по официальным данным, зарегистрировано 82 798 случаев COVID-19 с 4 632 летальными исходами. Таким образом, если подсчеты ученых верны, то реально количество зараженных в Китае за все время составляет около 260 тыс., что на 70% превышает официальные данные.

Напомним, власти китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса в мире, пересчитали статистику смертности от COVID-19. Согласно новым данным, число умерших пациентов увеличилось на 1290 и составило 3869 человек.

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