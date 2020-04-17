В Ухане пересчитали статистику по COVID-19: количество умерших увеличилось в полтора раза
2020-04-17 11:04:00
После обновления данных смертность от коронавируса в Китае составила 5,6%
Власти китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса в мире, пересчитали статистику смертности от COVID-19. Согласно новым данным, число умерших пациентов увеличилось на 1290 и составило 3869 человек, число зараженных выросло на 325, достигнув 50 333 человек.
Об этом сообщает китайское госиздание Global Times.
"Количество жертв COVID-19 в городе Ухань увеличилось на 1290 и составило 3869 человек, после того, как местные власти изменили метод подсчета", – говорится в сообщении.
Этот пересчет изменил и общую статистику по Китаю, увеличив количество умерших от болезни с 3342 до 4632. Общее количество зараженных составило 82 692 человек. После обновления данных смертность от коронавируса составила 5,6% (ранее – 4%).
В своем заявлении правительство Уханя сообщило, что "на раннем этапе эпидемии некоторое количество медицинских учреждений не смогли своевременно подключиться к единой информационной системе по профилактике и контролю за распространением заболевания. Больницы были перегружены, а медицинский персонал был занят лечением, и объективно, некоторые отчеты были предоставлены с опозданием, какая-то информация была упущена, некоторые данные были ошибочными".
Напомним, мариканские СМИ со ссылкой на спецдоклад разведки США сообщали, что в Китае сознательно скрывали масштабы вспышки коронавируса в стране, занижая число случаев заражения и уровень смертности от инфекции.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса, а также ошибочных рекомендациях США по борьбе с пандемией.
- В ответ на это Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал всех не использовать COVID-19 в политических целях.
- После этого, Трамп приостановил финансирование ВОЗ. США вносили в бюджет организации 400-500 миллионов долларов ежегодно.