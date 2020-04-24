Статистика коронавируса в мире на 24 апреля: в США более 50 тысяч погибших

В мире, по состоянию на 24 апреля, коронавирус был подтвержден у 2,725,920 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего в мире от COVID-19 умерли 191,061 человек, а выздоровели 745,905 человек.

Среди стран мира по количеству выявленных случаев лидируют США с 886,709 зарегистрированных больных. На втором месте Испания – 213,024, Италия – 189,973, Франция – 158,183, Германия – 153,129 и Великобритания – 138,078.

Наибольшее количество людей умерло от коронавируса в США – 50,243, Италия – 25,549, Испания – 22,157, Франция – 21,856, Великобритания – 18,738.

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