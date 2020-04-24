Боль в мышцах и потеря вкуса. В США расширили список симптомов коронавируса

Мир
Симптомы могут появиться на протяжении 2–14 дней после заражения

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расширили список симптомов коронавирусной инфекции. Новый список приводится на сайте ведомства.

Ранее в него входили только три симптома -  жар, кашель и одышка. После обновления список симптомов расширили до девяти. Омечается, что они могут появится в течение 2-14 дней после заражения коронавирусом.

Список симптомов:

  • высокая температура;
  • кашель;
  • одышка или затрудненное дыхание;
  • озноб;
  • тремор;
  • мышечные боли;
  • головная боль;
  • боль в горле;
  • потеря вкуса и обоняния.

Как ранее сообщал Фокус: