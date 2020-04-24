Байден считает, что Трамп попытается отсрочить выборы

Главный кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп попытается отсрочить президентские выборы, которые должны состояться в ноябре.

Об этом сообщает CNN.

"Запомните мои слова: я думаю, что он (Трамп) попытается каким-то образом отложить выборы, придумав какую-то причину, почему они не могут произойти", – сказал Байден.

Издание отмечает, что бывший вице-президент США всегда настаивал на том, чтобы президентские выборы состоялись вовремя.

Также отмечается, что Трамп не может сам изменить дату выборов, даже если бы этого захотел. Согласно закону США, любые изменения федерального законодательства требуют согласия обеих палат Конгресса.

Однако это не сдерживает опасений некоторых представителей Демократической партии, которые думают, что Трамп попытаться отсрочить выборы или вообще откажется покинуть Белый дом в случае поражения.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-президент США Барак Обама официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы страны.