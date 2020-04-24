Лукашенко считает коронавирус "ударом по башке от Бога" за "безобразное" отношение к природе
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что коронавирус – это "удар по башке" от Бога из-за безответственного отношения к природе.
Об этом он заявил во время рассмотрения проекта указа "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины", передает БелТА.
"Лес как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся порой, а, может быть, зачастую, безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом", – сказал Лукашенко.
По его словам, если бы отношение к природе было более ответственным, "мы бы жили не только лучше, но и вирусы бы нас не взяли".
Ранее у хоккеиста, с которым в одной команде на любительском турнире играл президент Беларуси Александр Лукашенко, подтвердили коронавирус.
В пресс-службе президента РБ сразу заявили, что Лукашенко не контактировал с инфицированным игроком и не будет сдавать тест на COVID-19. На самоизоляцию Лукашенко тоже уходить не собирается.
Как ранее писал Фокус:
- По мнению Александра Лукашенко, люди в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что решение отказаться от введения карантина в стране было оправданным, несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире по-прежнему не сходит на нет.