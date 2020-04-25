Facebook заплатит $5 млрд штрафа из-за скандала с Cambridge Analytica

Федеральный суд США официально одобрил соглашение, достигнутое Facebook с Федеральной торговой комиссией в июле прошлого года. На этом завершится расследование комиссии, которое началось после событий вокруг Cambridge Analytica в 2018 году.

Об этом сообщает Telecom Paper.

Facebook согласился изменить подход к защите конфиденциальности людей и выплатить штраф в размере 5 миллиардов долларов.

"После вступления в силу этого соглашения исполнительные руководители компании, включая нашего генерального директора, теперь будут ежеквартально и ежегодно подтверждать соответствие Федеральной торговой комиссии нашему соглашению", – сказано в сообщении.

Facebook создает новый комитет по конфиденциальности в своем совете директоров, состоящий исключительно из независимых директоров, и работает со сторонним независимым оценщиком, который будет регулярно и напрямую сообщать комитету по конфиденциальности о соблюдении программы конфиденциальности.

"Это соглашение стало катализатором для изменения культуры нашей компании", – сказал главный специалист по конфиденциальности Майкл Протти, добавив, что "мы изменили процесс, с помощью которого мы подключаем каждого нового сотрудника в Facebook, чтобы они думали о своей роли через призму конфиденциальности", разрабатывать с учетом конфиденциальности с самого начала и активно работать над выявлением потенциальных рисков для конфиденциальности, чтобы можно было принять меры по снижению риска".

Напомним, расследование в отношении Facebook было начато более года назад в связи с появлением информации о том, что консалтинговая компания Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн пользователей соцсети.

Как ранее сообщал Фокус:

Против Facebook в США откроют антимонопольное расследование. Правительству США не нравится доминирующее положение Facebook на медиарынке.