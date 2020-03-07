Нет наживе на коронавирусе. Facebook запретила рекламу медицинских масок
2020-03-07 21:31:23
Ранее компания запретила в сообщениях указывать, что какой-либо продукт или услуга помогают уберечься от коронавируса
Компания Facebook ввела запрет на рекламу медицинских масок в своей социальной сети. Свое решение она обосновала желанием остановить попытки нажиться за счет спроса на эту продукцию во время эпидемии COVID-19.
"Мы временно запрещаем рекламу и размещение в списках предлагаемых к продаже товаров медицинских масок. Мы тщательно отслеживаем ситуацию с COVID-19 и будем вносить необходимые обновления в свои правила, если заметим, что люди пытаются воспользоваться в своих целях чрезвычайным положением в области общественного здравоохранения", – говорится в официальном сообщении компании.
Ранее компания запретила в сообщениях указывать, что какой-либо продукт или услуга помогают уберечься от коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.
- Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса.
- Главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана.