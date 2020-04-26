Число новых случаев на нуле. В Ухане выписали всех пациентов, лечившихся от коронавируса

В китайском городе Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, были выписаны все пациенты с COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Так, в воскресенье, 26 апреля, в городских больницах Уханя не осталось ни одного пациента с диагнозом COVID-19. На данный момент считается, что новый вирус возник на птичьем рынке в Ухане в декабре 2019 года, после чего коронавирус быстро распространился по всему миру.

"Согласно последним данным, к 26 апреля в Ухане количество новых случаев коронавируса находилось на нуле благодаря совместным усилиям города и медицинского персонала со всей страны", – заявил представитель Национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн на брифинге.

В городе было зарегистрировано 46 452 случая коронавируса, что составляет 56% от общего числа заболевших по всей стране. Также в Ухане погибли 3869 человек, или 84% от общего числа летальных случаев в Китае.

В конце января в Ухане было введен жесткий карантин с отменой любого вида транспорта, блокированием дорог, а также ограничениями на передвижение горожан. Сейчас в городе были ослаблены карантинные меры, но жителей все еще проверяют на наличие вируса.

С тех пор, как коронавирус удалось взять под контроль в Ухане, акцент сместился в северо-восточную пограничную провинцию Хэйлунцзян, где было зафиксировано большое количество случаев завезенного коронавируса из России.

Управление здравоохранения Китая ранее сообщило о 11 новых случаях заболевания коронавирусом на материке 25 апреля, без смертельных исходов.

Как ранее сообщал Фокус: