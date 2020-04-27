"Вне кризиса". В Альпах появилась картина на 3 тысячи квадратных метров на тему COVID-19
В швейцарских Альпах появилась огромная картина на траве, вдохновленная кризисом COVID-19. Об этом сообщает Sky News.
Автором картины стал французский художник Гийом Легро, который является пионером в области живописи на траве. Легро писал картины в городах по всему миру, включая Париж, Буэнос-Айрес и Ливерпуль.
Его новая работа, нарисованная в Альпах, называется "Вне кризиса". На картине изображена девочка, которая смотрит за горизонт в окружении цепочки из фигурок людей, держащихся за руки.
"Картина площадью более 3 тыс. кв. м побуждает к созданию более солидарного и человечного мира", – говорит художник.
Произведение искусства было создано на поляне возле курортного города Лезен в западной Швейцарии с использованием аэрозольной краски на основе угля и мела.
Героями картин Легро часто становятся дети или группы людей. Как и все работы художника, "Вне кризиса", является биоразлагаемой и временной картиной.
Как ранее сообщал Фокус:
- Биолог нарисовал смертельный коронавирус 2019-nCov. Иллюстрация была создана на основе исследований, так как сам вирус невозможно рассмотреть под микроскопом.
- А Бэнкси нарисовал новую картину на самоизоляции. "Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома", – прокомментировал свою новую работу художник.