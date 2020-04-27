"Вне кризиса". В Альпах появилась картина на 3 тысячи квадратных метров на тему COVID-19

В швейцарских Альпах появилась огромная картина на траве, вдохновленная кризисом COVID-19. Об этом сообщает Sky News.

Автором картины стал французский художник Гийом Легро, который является пионером в области живописи на траве. Легро писал картины в городах по всему миру, включая Париж, Буэнос-Айрес и Ливерпуль.

Его новая работа, нарисованная в Альпах, называется "Вне кризиса". На картине изображена девочка, которая смотрит за горизонт в окружении цепочки из фигурок людей, держащихся за руки.

"Картина площадью более 3 тыс. кв. м побуждает к созданию более солидарного и человечного мира", – говорит художник.

Произведение искусства было создано на поляне возле курортного города Лезен в западной Швейцарии с использованием аэрозольной краски на основе угля и мела.

Героями картин Легро часто становятся дети или группы людей. Как и все работы художника, "Вне кризиса", является биоразлагаемой и временной картиной.

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