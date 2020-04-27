Apple отложит выпуск новых iPhone из-за коронавируса, – WSJ

Корпорация Apple выпустит новые флагманские модели iPhone в 2020 году на месяц позже запланированного. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники внутри компании. Задержка связана с приостановкой работы заводов из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что всего компания в 2020 году планирует выпустить четыре смартфона. Два должны заменить iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Другие модели будут преемниками базовой модели iPhone 11.

У смартфонов Pro будут плоские грани и закругленные углы, как у iPad Pro начиная с 2018 года и iPhone 5, вышедшего в 2012 году. Также у новых моделей будет полностью плоский экран без наклонных краев.

Более дорогие устройства будут оснащены тремя камерами на задней панели корпуса, в то время как бюджетные модели будут обладать двумя, как нынешние версии. Новые устройства iPhone Pro будут снабжены сканером LIDAR для получения более реалистичной дополненной реальности (AR), как последняя версия iPad Pro. Диагональ дисплея самого большого смартфона будет несколько больше, чем нынешние 6,5 дюйма у iPhone 11 Pro Max. В Apple рассматривают возможность в будущем убрать блок в верхней части дисплея, где располагается камера.

Несмотря на отсрочку, выход новых моделей все равно должен состояться до зимы этого года.

Как ранее сообщал Фокус: