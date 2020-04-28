Работала на передовой. В Нью-Йорке покончила с собой ведущий врач в борьбе с COVID-19

В Нью-Йорке покончила с собой один из ведущих врачей города в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ВВС.

Доктор Лорна Брин была директором Медицинской службы отделения неотложной помощи в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице Аллена на Манхэттене. Она умерла от нанесенных себе травм, сообщила полиция.

"Она пыталась сделать свою работу, и это убило ее", – заявил отец 49-летнего доктора Филипп Брин.

Отец также подчеркнул, что у Лорны не было психических заболеваний. По словам отца, врач сама переболела коронавирусом и вернулась на работу примерно через полторы недели после выздоровления.

Филипп Брин добавил, что во время последнего разговора, его дочь казалась отстраненной и рассказывала ему, как пациенты умирают от COVID-19 еще до того, как их успевают вынести из машин скорой помощи. В больнице на Манхэттене, рассчитанной на 200 коек, скончались от коронавируса десятки пациентов.

"Она действительно была в окопах на линии фронта", – подытожил отец.

Доктор Брин была верующей христианкой, которая была очень близка со своей семьей. Раз в неделю она помогала в уходе за пожилыми людьми в доме престарелых.

"Доктор Брин – герой, принесший высочайшие идеалы медицины не передовые рубежи отделения неотложной помощи", – говорится в заявлении больницы, в которой работала врач.

В штате Нью-Йорк зарегистрировано почти треть из миллиона подтвержденных случаев COVID-19 в стране.

Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что тесты на антитела показали, что четверть населения города Нью-Йорк инфицированы коронавирусом. В городе живет 8,3 млн человек.

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