Собравший миллионы для врачей Великобритании ветеран отметил 100-летний юбилей

Капитан Том Мур, ветеран войны, который собрал миллионы для Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), гуляя вокруг своего садика, стал почетным полковником в день своего 100-летия.

Об этом сообщает BBC.

Капитан получил более 125 тысяч поздравительных открыток, в том числе от королевы Елизаветы II.

Капитан Том сказал, что это "необычайно", когда ему исполняется 100 лет, особенно с "таким количеством доброжелателей".

С началом празднования общая сумма, которую он собрал для NHS, превысила 30 млн фунтов.

Глава армии генерал сэр Марк Карлтон-Смит назвал капитана Тома "вдохновляющим примером для подражания".

Капитан Том должен проводит большую часть дня в одиночестве со своей дочерью Ханной Ингрэм-Мур и ее семьей в своем доме в Марстоне-Мортейне, Бедфордшир.

"Достигнуть 100 лет – это нечто. Достигнуть 100 лет с таким интересом ко мне и огромной щедростью со стороны публики очень ошеломляет", – говорит он.

"Люди продолжают говорить, что я сделал замечательное дело, но на самом деле это то, что вы сделали для меня, это замечательно", – сказал Том Мур.

Его страница пожертвований закроется в полночь, но капитан Том сказал, что люди могут по-прежнему делать пожертвования непосредственно на благотворительные цели.

Среди тысяч поздравлений с днем ​​рождения была персонализированная открытка от королевы Елизаветы II.

Премьер-министр Борис Джонсон записал специальное поздравление, в котором он сказал, что ветеран – "точка света во всей нашей жизни".

"Я знаю, что говорю от имени всей нации, что мы желаем вам счастливого 100-летия. Ваши героические усилия подняли настроение всей нации, вы создали канал, позволяющий миллионам сердечно поблагодарить замечательных мужчин и женщин в нашей Национальной службе здравоохранения, которые все выполняют самую выдающуюся работу", – заявил Джонсон.

Капитан Том сказал, что "действительно невероятно" получить сообщение от Джонсона.

Капитан Том был проинформирован о повышении в звании до почетного полковника в письме подполковника Томаса Миллера, командира 1-го батальона Йоркширского полка, у себя дома.

Армия Великобритании заявила, что начальник Генерального штаба сэр Марк, назначивший повышение, сказал, что "зрелая мудрость капитана Тома, нонсенс-позиция и юмор в бедственном положении делают его вдохновляющим примером для подражания".

Капитан Том сказал, что он "очень тронут" этой честью, потому что получить это почетное звание в своем полку – "то, чего мы никогда не ожидаем".

"Для меня это большая честь, и хотя я не могу использовать это публично, это действительно нечто особенное, чтобы стать почетным полковником", – сказал Том Мур.

"Я все еще капитан Том, я такой, какой я есть на самом деле, но если люди решат назвать меня полковником, хорошо, большое спасибо!", – заявил он.

Все собранные деньги направят в фонд NHS Charities Together, который оказывает помощь больницам в борьбе с COVID-19. Ветеран еще в начале своей прогулки говорил, что "бесконечно благодарен" NHS за заботу о всех пациентах и о нем самом. "Я жив и здоров благодаря им", - отметил капитан Том.

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