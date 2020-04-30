Премьер РФ Мишустин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус. Он сообщил о заболевании президенту Владимиру Путину. Трансляцию разговора по видеосвязи вел телеканал "Россия 24".

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", – сказал премьер.

Путин выразил надежду, что Мишустин будет активно участвовать в работе по поддержке граждан и экономики, а также заверил, что окончательные решения в этой сфере без участия премьера приниматься не будут.

Мишустин сообщил, что предложил исполнять обязанности главы правительства первому вице-премьеру Андрею Белоусову.