Трамп угрожал Саудовской Аравии выводом войск из-за позиции по нефти, – Reuters
Президент США Дональд Трамп угрожал вывести американские войска с территории Саудовской Аравии, если Эр-Рияд не сократит объемы нефтедобычи. Об этом сообщает Reuters.
По данным четырех источников агентства, 2 апреля американский президент провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. В ходе разговора Трамп заявил, что он не сможет помешать законодателям принять закон о выводе американских войск из королевства, если ОПЕК не начнет сокращать добычу нефти.
Отмечается, что телефонный разговор Трампа и наследного принца состоялся за 10 дней до объявления об историческом сокращении объемов нефтедобычи странами ОПЕК.
В итоге, уже 12 апреля крупнейшие нефтяные державы согласились на сокращение добычи. Однако это не помешало снижению цен на нефть до исторического минимума. По словам источника издания в ближневосточных дипломатических кругах, королевская семья "преклонила колени" перед Трампом учитывая перспективу потери 75-летней военной защиты США.
Стратегическое партнерство США и Саудовской Аравии началось в 1945 году, когда президент Франклин Рузвельт и король Абдул Азиз ибн Сауд договорились об американской военной защите в обмен на доступ к запасам нефти. Сегодня около трех тысяч американских военных и Пятый флот защищают экспорт нефти в регионе.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).
- Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.
- В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".
- Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп.
- Новое соглашение ОПЕК+, которого удалось достичь 12 апреля, будет действовать до 30 апреля 2022 года, его продление обсудят в декабре 2021-го. Согласно договоренностям 23-х стран, в мае-июне 2020 года снижение нефтедобычи составит 9,7 млн баррелей в сутки, с июля до конца 2020 года – 7,7 млн баррелей, с конца 2020-го до мая 2022-го – 5,7 млн баррелей. База для отсчета квот на добычу – октябрь 2018 года.
- Президент США Дональд Трамп назвал прекрасной сделку ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти и поблагодарил президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии за достижение договоренностей.