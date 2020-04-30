Трамп угрожал Саудовской Аравии выводом войск из-за позиции по нефти, – Reuters

Президент США Дональд Трамп угрожал вывести американские войска с территории Саудовской Аравии, если Эр-Рияд не сократит объемы нефтедобычи. Об этом сообщает Reuters.

По данным четырех источников агентства, 2 апреля американский президент провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. В ходе разговора Трамп заявил, что он не сможет помешать законодателям принять закон о выводе американских войск из королевства, если ОПЕК не начнет сокращать добычу нефти.

Отмечается, что телефонный разговор Трампа и наследного принца состоялся за 10 дней до объявления об историческом сокращении объемов нефтедобычи странами ОПЕК.

В итоге, уже 12 апреля крупнейшие нефтяные державы согласились на сокращение добычи. Однако это не помешало снижению цен на нефть до исторического минимума. По словам источника издания в ближневосточных дипломатических кругах, королевская семья "преклонила колени" перед Трампом учитывая перспективу потери 75-летней военной защиты США.

Стратегическое партнерство США и Саудовской Аравии началось в 1945 году, когда президент Франклин Рузвельт и король Абдул Азиз ибн Сауд договорились об американской военной защите в обмен на доступ к запасам нефти. Сегодня около трех тысяч американских военных и Пятый флот защищают экспорт нефти в регионе.

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).

Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.

В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".