Портрет Путина на стене храма ВС РФ заменит мозаика о монахах во время аннексии Крыма, — СМИ

В главном храме Вооруженных сил РФ, который находится в подмосковном парке "Патриот", демонтировали мозаичное изображение президента России Владимира Путина. Об сообщает "Коммерсантъ".

На старой мозаике была изображена аннексия Крыма. Помимо Путина на не был изображен министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и надпись "Крым наш"

Фрагменты сторой мозаики с Путиным и Шойгу / Фото: МБХ Медиа

По данным источников "Новой газеты", на новая мозаика также будет посвящена аннексии Крыма. На панно будут изображены монахи в руках с иконой Корсунской Богоматери. Вместо прежней надписи "Крымская весна" будет выложена надписать "Навеки с Россией".

Настоятель главного храма российской армии епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение убрать из храма мозаику с портретом Путина было связано с мнением самого президента РФ, который "посчитал, что его изображение преждевременно".

В то же время глава художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин сообщил, что несмотря на демонтаж панно, оно будет сохранено и будет храниться как некий "исторический артефакт".

Главный храм вооруженных сил РФ Воскресения Христова планировали открыть 9 мая 2020 года, но дату перенесли из-за карантина.

Как ранее сообщал Фокус:

Также на одном из мозаичных панно в храме изображен портер Сталина на параде победы над Германией в 1945 году.