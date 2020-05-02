Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, которые вылечили его от COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал новорожденного сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление невесты премьера Кэрри Симондс.

Новорожденного зовут Уилфред Лоури Николас Джонсон.

Симондс рассказала, что Уилфред выбрали в честь дедушки Бориса, имя Лоури – в честь ее деда. На имени Николас остановились в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые ухаживали за Джонсоном, когда он находился в отделении интенсивной терапии.

В свою очередь, медики Ник Прайс и Ник Харт выразили свои поздравления премьер-министру и госпоже Симондс.

"Желаем новой семье здоровья и счастья", – заявили они.

Симондс также поблагодарила команду медиков, оказывавших ей помощь во время и после родов.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.

9 апреля Джонсон пошел на поправку: его из палаты интенсивной терапии в обычную палату.

12 апреля премьер Джонсон выписался из больницы, поблагодарил врачей и обратился ко всей Британии. "Не мы начинали эту войну, но мы ее выиграем", – заявил Джонсон, обращаясь к своим соотечественникам.