Коронавирус в США: ряд закрытых на карантин гольф-клубов Трампа начали работать

В нескольких штатах США после закрытия на карантин возобновили работу гольф-клубы, которые принадлежат президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN.

"Сейчас открыты несколько площадок для гольфа компании Trump Organization, которые раньше были закрыты", – говорится в сообщении.

Издание уточняет, что гольф-клубы возобновили работу в Майами, Вест Палм Бич, Бедминстере, Вашингтоне и Потомак Фолси. Пока что туда запускают только постоянных членов клубов. При этом посетители должны обязательно носить маски и сохранять социальную дистанцию.

До начала президентства Дональда Трампа компания Trump Organization была его основным бизнесом в сфере управления недвижимостью. Компания включает небоскребы, гостиницы, курортные комплексы, гольф-клубы и тому подобное.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп представил план выхода страны из карантина, который включает три этапа. Каждый этап должен длиться как минимум 14 дней, а решение о снятии ограничений будут принимать губернаторы штатов.