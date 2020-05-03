В Британии испытают новую программу отслеживания распространения коронавируса

Министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув заявил, что в целях минимизации риска второй волны коронавируса правительство рассмотрит новую программу отслеживания распространения болезни на острове Уайт, который находится недалеко от южного побережья Англии.

Об этом сообщает Reuters.

"На этой неделе мы запустим новые испытания по отслеживанию на острове Уайт с целью их более широкого применения в конце этого месяца", – сказал Гоув на пресс-конференции.

Как пишет издание, в Британии уверены, что пик вируса уже прошел, и сейчас там пытаются перезапустить экономику и ослабить социальные ограничения для граждан.

Система массового тестирования наряду со способностью отслеживать людей, которые контактировали с зараженными пациентами, рассматриваются как решающие меры для того, чтобы предотвратить второй пик пандемии.

По словам Гоува, система, которая будет опробована на следующей неделе, включает в себя как традиционные способы выявления тех, кто контактировал с пациентами, так использование специального приложения для смартфона.

"Мы сможем позаботиться о том, чтобы люди, которые страдают от вируса ... и их контакты оставались дома, чтобы мы могли ограничить вероятность любой вспышки", – сказал Гоув.

На острове Уайт поживает около 80 000 семей.

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