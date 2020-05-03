Исследование: курильщики реже болеют коронавирусом

Курильщики реже попадают в больницы с коронавирусом, чем обычные люди, и исследователи пытаются понять почему, пишет WebMD.

Одна из гипотез заключается в том, что никотин, обладающий противовоспалительными свойствами, может влиять на то, как COVID-19 вызывает чрезмерную реакцию иммунной системы.

Кардиолог из Греции Константинос Фарсалинос заметил, что немногие пациенты с короновирусом, которые были госпитализированы в Китае, оказались курильщиками, хотя там курят около половины мужчин.

Фарсалинос и его коллеги обнаружили, что из почти 6000 госпитализированных пациентов с COVID-19, уровень курящих колебался от 1,4% до 12,6%.

"Результаты исследований были удивительно последовательными и недавно подтвердились в первой серии случаев COVID-19 в США", – отметили специалисты.

Тем не менее, Фарсалинос не рекомендует людям начинать курить, чтобы избежать коронавируса. По его мнению, курение по-прежнему является основной причиной преждевременной смертности во всем мире.

Реймонд Ниаура из Нью-Йоркского университета также подтверждает наблюдения Фарсалиноса.

"Мы все знаем, что курение вредно для нас. Логически следует, что курильщикам будет намного хуже. Я тоже так думаю. Но я был удивлен: это не тот случай", – сказал Ниаура.

Во Франции исследователи планируют протестировать никотиновые пластыри на работниках больницы и пациентах с положительным результатом на COVID-19. Там тоже получили данные, аналогичные тем, которые были получены в Китае. Из 350 человек, поступивших в больницу, только около 4,4% были постоянными курильщиками.

Аналогично выглядят данные в США. Среди 7000 госпитализированных пациентов около 1,3% были действующими курильщиками и 2,3% были бывшими курильщиками, хотя в стране курят около 14% людей.

Тем не менее, некоторые исследователи считают, что малый процент заражений коронавирусом среди курильщиков, возможно, связан с другими вещами. Люди, которые курят могут умирать от болезни еще до того, как попадают в больницу, или, может быть, курильщики неправильно классифицируются в больничных записях.

На данный момент ученые и эксперты в области общественного здравоохранения изучают гипотезы, но продолжают поощрять людей бросать курить во время пандемии, поскольку COVID-19 является респираторным заболеванием, которое может серьезно поражать легкие.

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Отказ от курения снижает риск сердечных заболеваний на 39%. Здоровье сравнительно быстро восстанавливетяся даже после десятков лет курения.