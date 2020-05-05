Страны "оси" XXI века: американские СМИ — об усилении сотрудничества Москвы и Пекина

Пандемия COVID-19 предоставила России и Китаю обширные возможности продемонстрировать союзнические отношения и они в полной мере ими воспользовались, говорится в публикации на сайте авторитетного американского издания The Hill. Колонка, написанная сотрудником Института исследований внешней политики Стивеном Бланком, вышла под заголовком "Русско-китайская ось проявляется во время пандемии коронавируса".

"Россия и Китай оказали друг другу помощь в борьбе с пандемией и хвалят за борьбу с кризисом", – пишет автор.

Эксперт отмечает, что Москва и Пекин совместно сопротивляются настойчивым попыткам Вашингтона привлечь Китай в договор о контроле над вооружениями. Кроме того, Россия по-прежнему не желает комментировать агрессивное поведение Китая в Южно-Китайском море. Страны также согласовали свою политику в отношении ядерного оружия на Корейском полуострове и активно подрывают санкции ООН в отношении КНДР.

"Мы видим расширение сотрудничества и сближение Китая и России в ООН, где они стремятся "пересмотреть его нормативное содержание", чтобы институт отражал их интересы и версии событий. Для Китая и России ООН является ареной борьбы за власть, где они противостоят гегемонии США. Обе страны стремятся занять привилегированное положение, позволяющее им игнорировать нормы ООН, которые ограничивают их национальные интересы и амбиции в региональных сферах влияния", – отмечает Стивен Бланк.

Эксперт пишет, что США наблюдают многочисленные случаи, когда Китай подражал российской тактике информационной войны. Обе стороны также активно делятся продвигаемыми тезисами. И Москва, и Пекин ретранслировали слухи о том, что пандемию коронавируса начали американские военные.

США наблюдали многочисленные случаи китайского подражания русской тактике информационной войны. Например, оба государства поддержали слух о том, что американские военные завезли коронавирус. В свою очередь, Россия снова начала рассказывать о секретных лабораториях США, которые якобы готовятся к биологической войне на территории стран бывшего СССР. И в этот раз Китай также принялся распространять этот фейк, сначала рассказывая, что вирус возник в Армейском научно-исследовательском институте имени Уолтера Рида в США, а затем выражая обеспокоенность "секретными лабораториями США", которые якобы размещены на территории постсоветских стран и могут представлять угрозу для здоровья людей.

В ответ на подобное китайско-российское сотрудничество, Европейский союз опубликовал подробный доклад, в котором обвинил правительства стран в стремлении начать "инфодемию", направленную против Запада, и имеющую целью подрыв единства ЕС и НАТО.

"Более того, теперь стало ясно, что и Иран присоединился к Китаю и России, как минимум, в сфере информационной войны. То, что наблюдатели в ЕС назвали "трехсторонней конвергенцией дезинформационных нарративов" о пандемии", – пишет эксперт.

Автор уверен, что целями этой скоординированной операции является отмена санкций против России, Ирана, Сирии и Венесуэлы. Однако ЕС также отмечает, что эти действия направлены на "подрыв общественного доверия" к собственным правительствам.

"Иронично, что эти три правительства показали себя наихудшим образом в борьбе с пандемией. Не удивительно, что информационная активность Китая представляет из себя попытку скрыть, что вирус возник в Китае, что китайское правительство жестко подавляло все упоминания и сообщения о нем, таким образом позволив болезни распространиться по всему миру", – говорит аналитик.

По его мнению, такому развитию событий не следует удивляться, учитывая все более жестокую реакцию китайских властей в ответ на критику внутри страны и агрессивную политику по отношению к соседям по Юго-Восточной Азии. Враждебность Ирана против Вашингтона также давно известна, а российские чиновники еще в 2005 году говорили, что Россия находится в состоянии войны с Западом.

Автор делает вывод, что западные элиты должны "проснуться от своих догматических снов", поскольку сегодня политика "стала войной, проводимой другими средствами".

Отметим, что ранее о сотрудничестве России и Китай писал и научный сотрудник Гонконгского института образования Ка-Хо Вонг, который в авторитетном журнале The Diplomat доказывал, что Россия и Китай борются с либеральной гегемонией во главе с США, поскольку она не учитывает их интересы.

"Несмотря на жесткую оппозицию, Соединенные Штаты расширили свое влияние на заднем дворе России и Китая, часто под прикрытием продвижения демократии и прав человека", – написал автор.

В качестве примера Ка-Хо Вонг приводит расширение НАТО и ЕС на восток, что Россия восприняла как угрозу. В результате, это якобы привело к войне в Грузии и кризису в Украине. Китайское правительство обвинило Вашингтон в организации протестов в Гонконге и возмущено поддержкой США Тайваня. Россия и Китай также выступили против военных компаний США против Сербии, Ирака и Ливии.

"Москва и Пекин стремятся к более сбалансированному международному порядку, но у них разное видение этого будущего мира. Кремль видит многополярный мир, такой как Венская система международных отношений в 19 веке, в то время как КНР стремится к созданию G2 с США. В конечном итоге, цель российско-китайского партнерства – положить конец однопартийному миру, в котором доминирует США", – утверждает Вонг.

Однако из-за явной разницы в размерах экономики, между Россией и Китаем растет неравенство сил, отмечает автор. Россия может быть младшим партнером в этом союзе, но российские стратеги склонны преуменьшать различие. Пекин, осознавая эту проблему, обеспечивает равный статус Путину и Си на саммитах, подчеркивая тесные личные связи президентов.

"Учитывая негативное влияние коронавируса российскую экономику, Москва может пасть в объятия Китая, чтобы ускорить восстановление. В конце концов, российские и китайские пропагандисты выполнят свою работу и убедят людей придерживаться курса своих лидеров. В этот раз они воплотят в жизнь реальную политику, а не растиражированные братские узы", – подытожил китайский эксперт.

Издание Foreign Policy в свою очередь считает, что пандемия подчеркнула недоверие между Пекином и Москвой, которое тщательно скрывалось за духом товарищества. Однако надежды американских и европейских чиновников на раскол в китайско-российских отношения не сбудутся.

"Отношения между двумя странами углубятся после пандемии. Появление Пекина в России и на обширной территории постсоветской Евразии может иметь глобальные последствия, поскольку конкуренция между США и Китаем усилится", – пишет издание.

В статье отмечается, что с китайской стороны Россия не рассматривается как настоящая сверхдержава, способная конкурировать с Китаем или США за мировое лидерство. Китайские наблюдатели в России в частном порядке говорят о долгосрочном спаде на фоне сокращения населения, растущей коррупции и зависимости от экспорта нефти и газа.

В таких сложных условиях Китай будет самым важным внешним партнером для России. При этом вероятность того, что Китай быстрее восстановит экономику, чем США и Европа, остается единственной надеждой для российских экспортеров сырья. В то время как поставки российской нефти в Европу продолжают падать, объемы поставок в Китай остаются стабильными, так как эта страна заполняет свой стратегический резерв при благоприятных уровнях цен.

"Нынешняя позиция Китая как доминирующего торгового партнера для России и Центральной Азии будет укреплена. Данные первого квартала, опубликованные китайской таможней, подтверждают эту тенденцию. Объем торговли Китая с внешним миром упал на 8,4%, в то время как объем торговли с Россией вырос на 3,4% до 25,4 миллиардов долларов. Торговля с Казахстаном, другим важным источником нефти, выросла на 17,8 процента", – отмечается в материале.

Foreign Policy также подчеркивает, что пандемия стала для Кремля наилучшим оправданием для быстрого внедрения систем мониторинга в китайском стиле или их ужесточения.