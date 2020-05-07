В США аллигатор утащил под воду женщину, которая пришла к нему с бокалом вина

В штате Южная Каролина, США, на острове Киава произошел инцидент с аллигатором. 58-летняя Синтия Коверт решила потрогать аллигатора, который отдыхал в пруду и он затащил ее под воду. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел на глазах свидетелей и мужа погибшей женщины. По словам хозяйки дома, куда Синтия пришла на небольшую вечеринку, она прогуливалась с бокалом вина, а потом подошла к пруду, увидела там аллигатора и полезла в воду, чтоб его "потрогать".

Синтия Коверт, жертва аллигатора

Аллигатор быстро среагировал, вцепился ей в ноги и начал затягивать женщину под воду. Мужчины пытались отбить Синтию, били аллигатора лопатами, но тот не отпускал свою добычу.

Тот самый аллигатор, после того, как его застрелили полицейские

Последними словами Синтии были "наверное, я так больше делать не буду" перед тем, как животное затянуло ее в пруд. Когда прибыла полиция, они застрелили аллигатора и вытащили тело Синтии. Вскрытие показало, что она утонула.

Снимок аллигатора, сделанный на острове Киава/Все фото: Town of Kiawah Island

Аллигаторы - частые гости на острове Киава. Но обычно они не нападают на людей, а те, в свою очередь, держаться от них подальше.

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