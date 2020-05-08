В армянском парламенте произошла массовая драка между депутатами

Сегодняшнее заседание армянского парламента прервалось дракой депутатов из оппозиционных партий. Об этом пишет Azatutyun.

Лидер фракции "Светлая Армения" Эдомн Марукян выступал с трибуны и критиковал депутатов правящей партии "Мой шаг". Из зала прозвучали замечания в его адрес, тогда он прервал свое выступление и пошел в зал.

Оказалось, что реплики отпускал депутат из правящей партии Сасун Микаэлян и между двумя парламентариями началась драка. Позже к ним присоединились остальные депутаты и заседание было сорвано. Депутаты кричали и рвали друг на друге рубашки.

Но депутатам-миротворцам во главе с премьер-министром Николом Пашиняном удалось разнять драчунов, после чего Марукян вернулся на трибуну и завершил свое выступление.

"Как бы ты сильно не ударил меня, я вернусь и все равно буду говорить!", - резюмировал он, обращаясь к своему "спарринг-партнеру".

После выступления спикер объявил перерыв, прервав заседание парламента.

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