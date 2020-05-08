Российские хакеры в 2015 году украли электронную переписку Меркель, – Spiegel

Российские хакеры во время атаки на внутренние сети немецкого Бундестага в 2015 году похитили большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на выводы экспертов Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI).

Как пишет издание, 8 мая 2015 года хакер под ником Scaramouche получил доступ к официальным компьютерам в парламентском офисе Меркель. В этот день в Бундестаге проходило празднование 70-й годовщины окончания Второй мировой войны – среди гостей были и дипломаты из России.

В результате действий хакера, IT-система была парализована несколько дней.

По оценкам следователей, преступникам удалось получить доступ к двум почтовым ящикам и полностью скопировать их содержимое – переписку за 2012-2015 годы – на другой компьютер.

Пока неизвестно, какие именно сведения удалось похитить хакерам во время кибератаки, однако известно, что злоумышленники получил доступ к не менее 16 гигабайтам информации.

По данным следствия, за кибератакой стоит российская военная разведка.

Кстати, несколько дней назад Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера, обвиняемого во взломе компьютерной системы Бундестага в 2015 году. Речь идет об уроженце Курска, 29-летнем Дмитрии Бадине, передает DW.

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