В США арестовали отца и сына, хладнокровно застреливших темнокожего парня на пробежке

В Брансуике, штат Джорджия, США, офицеры Бюро расследований арестовали 64-летнего бывшего копа Грегори МакМайкла и его 34-летнего сына Трэвиса за убийство 25-летнего темнокожего Ахмада Арбери. Юношу застрелили на пробежке. Это дело занимало первые полосы газет с 23 февраля, когда и произошло жестокое убийство. Об этом пишет NYtimes.

Изначально дело пытались замять после "объяснений" Грегори, что он якобы принял бегущего Ахмада за взломщика и пытался произвести "гражданский арест". Но поворот в деле был дан, когда оказалось, что все происходящее снял случайный свидетель, который проезжал по той же дороге.

Арест отца и сына МакМайклов

Он снял инцидент на видео. И там ясно видно, как Ахмад в шортах и майке пробегает мимо серебристого пикапа, однако машина останавливается, один из мужчин (Трэвис) выходит с ружьем, а когда юноша пытается отвести дуло от себя, ударяет его несколько раз прикладом и делает выстрел. Второй мужчина (Грегори) также выходит из машины и стреляет в Ахмада еще два раза. Пикап уезжает. Ахмад истек кровью еще до приезда скорой.

Причем видео свидетель передал в полицию, но подвижек в деле не намечалось. Тогда ролик анонимно был залит на Youtube в СМИ поднялась шумиха, жители Брансуика вышли на акции протеста, требуя правосудия.

Также про убийство в Джорджии написали баскетболист ЛеБрон Джеймс, супермодель Наоми Кэмпбелл, исполнители Джастин Тимберлейк и Джастин Бибер, а бывший вице-президент Джо Байден написал пост, в котором назвал инцидент "хладнокровным убийством" и потребовал от властей расследования.

Закрытое было дело отправили на рассмотрение большого жюри, однако была создана петиция, под которой подписалось почти полмиллиона человек. Также будет расследоваться, почему прокурор Джорджии затягивал с расследованием (старший МакМайкл работал в его офисе до пенсии), почему полиция пыталась замять дело.

Убитый Ахмад Арбери

"Моего сына убили, как собаку", - сказала мать убитого юноши. Гражданские активисты произошедшее в Джорджии назвали "линчеванием".

Сотрудники Бюро расследований уже заявили, что им поступают угрозы с требованием освободить убийц. Президент Дональд Трамп уже высказался по поводу инцидента, заявив, что убитый Ахмад "выглядит действительно хорошим молодым парнем", а видео расправы над ним - "очень очень тревожащим".

Как ранее писал Фокус:

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