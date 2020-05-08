Пранкеры от имени Виталия Кличко поговорили с мэром Праги о памятнике маршалу Коневу

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу. Запись разговора размещена на YouTube. На ней слышно, как человек с голосом, похожим на голос Гржиба, общается с пранкером, который представился мэром Киева Виталием Кличко.

На записи собеседник пранкера, рассуждая о событиях 1945 года, заявил о том, что русская армия пришла в Прагу слишком поздно. "У нас было восстание. Поэтому Прага освободила себя сама", – сказал он.

В процессе разговора мэр понял, что общается не с Кличко. "Кстати, кто вы на самом деле?", – спросил он. Звонивший назвался русским блогером, который живет в Праге, и разговор продолжился.

Человек, голос которого похож на голос мэра Праги, сообщил, что он не разрушал статую маршала Конева. "Это собственность района "Прага-6". Чешская Республика – это не ваши диктаторские штучки в России. Я должен уважать то, что город хочет делать со своей собственностью", сказал он.

Пранкер Вован рассказал агентству РБК, что от звонка мэру у организаторов розыгрыша сложилось неоднозначное впечатление. "Очень необычно, что человек, который является мэром столицы, ведет себя странно. Он понял, что общается не с мэром Киева, но продолжил разговор. Странно и то, что мэр Праги оправдывался перед неизвестным человеком", – сказал он.

Напомним, что в столице Чехии, несмотря на протесты Москвы, 3 апреля демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, под командованием которого советские войска освободили Прагу от нацистов.

Статую, расположенную на территории района "Прага-6", сняли с постамента с помощью подъемного крана. Она будет выставлена в качестве экспоната в запланированном "Музее памяти 20 века".

Памятник Коневу был установлен в Праге в 1980 году .Он пережил "бархатную революцию" в Чехословакии 1989 года, но в последние годы все чаще подвергался вандализму. Критики в Чехии считали монумент символом советского гнета, проявившегося, в числе прочего, во время подавления Пражской весны в Чехословакии в 1968 году.

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