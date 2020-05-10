В Британии за шесть нарушений карантина будут платить 6,3 тыс. фунтов штрафа

Британцы, которые, несмотря на карантин, на праздники решили выйти в парки и на пляжи, могут получить большие штрафы. Об этом пишет The Sun.

Те, кто нарушат карантин впервые получат 100 фунтов (3,3 тыс. грн) штрафа. Если же нарушители будут повторно нарушать карантин, их оштрафуют будут штрафовать на большие суммы.

Так, за второе наршуние граждане британцы заплятят уже 200 фунтов, за третье – 400 фунтов, за четвертое – 800, за пятое – 1,6 тыс. фунтов и за шестое – 3,2 тыс. фунтов (106 тыс. грн). Таким образом, за шесть нарушений карантина нужно будет заплатить 6,3 тыс. фунтов (209 тыс. грн).

Местная полция, тем временем, говорит, что власти страны действуют недостаточно жестко. Также они отмечают, что все больше и больше людей выходят на улицу и поэтому правоохранители уже "проигрывают эту битву".

Карантин в Британии длится уже 8 недель.

В конце прошлого месяца министр кабинета министров Британии Майкл Гоув рассказывал, что за первые три недели карантина полиция выписала 3203 штрафа. Также он добавлял, что добавил, что в будущем их число значительно возрастет.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.

Перед этим главу МИД Британии Доминика Рааба назначили преемником Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом.

9 апреля Джонсон пошел на поправку: его из палаты интенсивной терапии в обычную палату.