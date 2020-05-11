В Оманском заливе Иран накрыл "дружественным огнем" свой корабль: погибли 19 человек

Военно-морские силы Ирана заявили, что в результате инцидента с участием иранских военных кораблей в Оманском заливе погибли 19 моряков, а еще 15 получили ранение. Об этом сообщает ВВС.

По данным иранским СМИ, инцидент произошел во время военных учений. Так, противокорабельная ракеты, испытываемая фрегатом Jamaran, попала в вспомогательный корабль Konarak.

По предварительным данным, судно Konarak ставило цели в воде и оказалось слишком близко к одной из них.

Военно-морской флот добавил, что корабль отбуксирован на берег, расследование инцидента уже началось.

Стоит подчеркнуть, что инцидент произошел возле Ормузского пролива, стратегически важного водного пути, по которому проходит около пятой части мировой нефти.

"В воскресенье вечером, во время военно-морских учений, проводившихся рядом кораблей военно-морских сил, произошла авария с вспомогательным кораблем Konarak, в результате чего погиб ряд храбрых членов флота", – говорится в официальном заявлении военно-морского флота Ирана в понедельник.

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