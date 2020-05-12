Пять больных коронавирусом погибли при пожаре в больнице в Петербурге – вспыхнул аппарат ИВЛ

Пять человек погибли при пожаре в отделении реанимации в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В больнице находились пациенты с коронавирусом COVID-19. Погибшие были подключены к ИВЛ (аппарату искусственной вентиляции легких), сообщил "Интерфакс".

По данным телеграм-канала Mash, горела реанимация на шестом этаже, так называемое коронавирусное отделение. Погибли пятеро пациентов, у всех коронавирус. Они были подключены к аппаратам ИВЛ и не могли передвигаться сами. Четверо отравились угарным газом, у одного отключился аппарат ИВЛ. Всего в отделении было 16 больных, остальных врачи успели перевезти в другое крыло.

По предварительным данным, пожар начался из-за сбоя в аппарате ИВЛ – воспламенилась кислородная смесь.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован.

Напомним, в Москве 9 мая произошел пожар в корпусе клинической больницы №50 имени Спасокукоцкого, в котором лечат пациентов с COVID-19. Погибла одна женщина. Сообщалось, что возгорание началось также в отделении реанимации.

Как ранее сообщал Фокус: