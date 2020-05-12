Пять больных коронавирусом погибли при пожаре в больнице в Петербурге – вспыхнул аппарат ИВЛ
Пять человек погибли при пожаре в отделении реанимации в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В больнице находились пациенты с коронавирусом COVID-19. Погибшие были подключены к ИВЛ (аппарату искусственной вентиляции легких), сообщил "Интерфакс".
По данным телеграм-канала Mash, горела реанимация на шестом этаже, так называемое коронавирусное отделение. Погибли пятеро пациентов, у всех коронавирус. Они были подключены к аппаратам ИВЛ и не могли передвигаться сами. Четверо отравились угарным газом, у одного отключился аппарат ИВЛ. Всего в отделении было 16 больных, остальных врачи успели перевезти в другое крыло.
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован.
Напомним, в Москве 9 мая произошел пожар в корпусе клинической больницы №50 имени Спасокукоцкого, в котором лечат пациентов с COVID-19. Погибла одна женщина. Сообщалось, что возгорание началось также в отделении реанимации.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 12 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 255 954 человек, умерли от болезни 287 332 человек, выздоровели 1 527 496.
- В Украине за сутки 10 мая зафиксировано 416 случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 15648. За сутки умерли 17 человек, были выписаны – 228 человек. В Киеве было обнаружено наибольшее количество новых случаев в Украине – 66, но летальных исходов зафиксировано не было.