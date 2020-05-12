Пресс-секретарь Путина Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Да, заболел. Лечусь", – сказал Песков.

РИА Новости сообщает, что пресс-секретарь Путина госпитализирован.

В комментарии ТАСС Песков сказал, что видился с президентом РФ в последний раз больше месяца назд.

Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка заявила, что также заражена коронавирусом, передает Daily Storm.

"Это правда. Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся", – сообщила Навка.

"Мы в больнице: чтобы не подвергать всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", – добавила она.

Напомним, ранее коронавирус диагностировали у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. О своем заболевании Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, который указом назначил Андрея Белоусова и.о. премьера.

Также заболели COVID-19 глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.

Кроме того, министр культуры РФ Ольга Любимова сдала положительный тест на коронавирус.

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