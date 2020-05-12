Пресс-секретарь Путина Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом.
Об этом сообщает Интерфакс.
"Да, заболел. Лечусь", – сказал Песков.
РИА Новости сообщает, что пресс-секретарь Путина госпитализирован.
В комментарии ТАСС Песков сказал, что видился с президентом РФ в последний раз больше месяца назд.
Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка заявила, что также заражена коронавирусом, передает Daily Storm.
"Это правда. Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся", – сообщила Навка.
"Мы в больнице: чтобы не подвергать всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", – добавила она.
Напомним, ранее коронавирус диагностировали у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. О своем заболевании Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, который указом назначил Андрея Белоусова и.о. премьера.
Также заболели COVID-19 глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.
Кроме того, министр культуры РФ Ольга Любимова сдала положительный тест на коронавирус.
Как ранее сообщал Фокус:
- С пятницы, 27 марта, прекращенко регулярное и чартерное авиасообщение РФ с остальным миром.
- В Москве введен запрет на выход из квартиры, за исключением обращения за медпомощью и поездок на работу.