"Мы не вернемся туда, где были до пандемии". Сорос считает, что мир изменился навсегда

Инвестор-миллиардер и филантроп Джордж Сорос заявил, что мир не вернется к своей прежней жизни, которая была до пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью Independent.

"Это кризис всей моей жизни. Еще до того, как началась пандемия, я понял, что мы переживаем революционный момент, когда то, что было невозможно или даже немыслимо в обычное время, становится не только возможным, но и, вероятно, абсолютно необходимым. А затем появился COVID-19, который полностью нарушил жизнь людей, требуя совершенно другого поведения. Мы наблюдаем за беспрецедентным событием, которое никогда не происходило в подобной комбинации. И это действительно угрожает выживанию нашей цивилизации", – говорит Сорос.

По его словам, разработка вакцины займет много времени, и даже после этого, человечеству придется продолжать работу над ней, так как вирус, скорее всего, будет мутировать. Сорос сравнивает ситуацию с сезонным гриппом, когда ежегодно требуется новая прививка.

На вопрос о том, изменит ли кризис природу капитализма в мире, инвестор ответил:

"Мы не вернемся туда, где мы были, когда началась пандемия. Это точно. Но это единственное, что точно. Я не думаю, что кто-то знает, как будет развиваться капитализм".

Также Сорос не считает, что существующий слишком сблизит людей и страны.

"В конце концов, да. Но прямо сейчас над людьми царит страх. И страх очень часто заставляет нас вредить самим себе. Это касается как отдельных людей, так и институтов, наций и самого человечества", – отмечает инвестор.

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