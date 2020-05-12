В США разрабатывается 8 потенциальных вакцин от коронавируса, – инфекционист Белого дома

Ведущий инфекционист Белого дома Энтони Фаучи заявил, что в Соединенных Штатах разрабатываются восемь потенциальных вакцин против коронавируса, которые могут быть готовы поздней осенью или ранней зимой. Об этом сообщает Independent.

"Национальный институт здоровья сотрудничает с несколькими фармацевтическими компаниями на разных этапах разработки", – сообщил Фаучи.

"У нас много кандидатов, и мы надеемся, что у нас будет много победителей. Другими словами, это несколько ударов по воротам", – добавил ученый.

Инфекционист Белого дома отметил, что его прежние расчеты, что разработка вакцины займет от одного года до 18 месяцев, не совсем точны. По его словам, процесс идет быстрее.

"14 января мы официально начали разработку вакцины. Через 62 дня мы находимся на первом этапе клинических испытаний с двумя дозами, уже полностью зарегистрированными. Первая фаза непосредственно перейдет во вторую фазу и третью фазу – в конце весны и начале лета. Мы надеемся, что добьемся успеха в конце осени или начале зимы", – сообщил Фаучи.

Как ранее сообщал Фокус:

ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.

Также Johnson & Johnson начинает производство вакцины от коронавируса. Вакцина может появиться на рынке к началу 2021 года.

А новое исследование показало, что нельзя полностью отменять карантин, пока не будет найдена вакцина. Ученые считают, что полная отмена ограничений приведет ко второй и более мощной волне коронавируса.

Также в США тестируют на людях вторую вакцину от коронавируса. Потенциальная вакцина была разработана компанией Inovio Pharmaceuticals.