Замаскировались под буи. Во Франции оштрафовали нарушителей карантина за плавание в море

Во Франции двое 50-летних французов надели на головы коробки в форме буев ограждения, чтобы поплавать в море. Таким образом они решили обойти запрет, введеный на вермя карантина. Об этом сообщила Daily Mail.

Однако нарушителей заметили полицейские. Одному из мужчин удалось убежать, но второго, по имени Пьеро, задержали.

"Я просто хотел сделать смешное видео, но все закончилось штрафом", – сказал он.

Во Франции доступ к пляжам сейчас закрыт из-за карантина. Для контроля пляжей полиция и жандармерия используют дроны.

Во время одной из таких проверок дрон обнаружил мужчину, который выгуливал на поводке кошку. Нарушитель заметил дрон и пытался убежать домой, однако его перехватили жандармы. За свою прогулку ему также пришлось уплатить штраф, сообщило Franceinfo.

Напомним, с 17 марта Франция обязала граждан объяснять свой выход из дома. Выходить из дома без разрешенных причин запрещено.

Первое нарушение карается штрафом в размере 135 евро, второе в течение 15 дней – 200 евро. За четыре нарушения, совершенные в течение 30 дней, грозит 3750 евро штрафа и до 6 месяцев тюрьмы.

12 мая министерство здравоохранения Франции представило новые данные о развитии эпидемии коронавируса в стране. За сутки во Франции зарегистрировано 708 новых случаев заболевания коронавирусом и 348 летальных исхода. Тем не менее число госпитализированных с коронавирусной инфекцией, а также число пациентов в тяжелом состоянии продолжает снижаться.

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