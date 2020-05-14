Все в масках и минимум движения по самолету. Еврокомиссия предложила новые правила авиапутешествий

Европейская комиссия (ЕК) обнародовала свои предложения, направленные на обеспечение безопасности авиапутешествий во время пандемии коронавируса, сообщило Reuters.

В частности, авиакомпании и аэропорты должны настаивать на том, чтобы пассажиры носили маски. Аэропортам следует изменить процедуры регистрации на рейс, сдачи и выдачи багажа, чтобы избежать скопления людей.

Путешественники должны брать в салон самолета меньше ручной клади и свести движение в салоне к минимуму, чтобы уменьшить контакт с персоналом и другими пассажирами.

Эти предложения не являются обязательными, но они могут помочь сформировать основу для будущих правил.

При этом ЕК ничего не сказала об ограничении числа пассажиров на борту самолетов, хотя такие рекомендации даны для поездов и круизных лайнеров. Ранее же говорилось о том, чтобы в самолетах оставались свободными средние ряды кресел. Но авиакомпании резко выступили против, заявив, что в таком случае авиарейсы будут заведомо убыточными. Поэтому ЕК и ограничилась рекомендациями ограничить хождения по салону и иметь в самолете эффективную систему вентиляции.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) уже рекомендовала авиакомпаниям проверять температуру пассажиров, собирать персональные данные для отслеживания любых контактов, а также тщательно очищать и дезинфицировать терминалы и оборудование.

Генеральный директор IАТА Александр де Жуниак назвал предложения ЕК "расплывчатой ​​рекомендацией, которая, откровенно говоря, бесполезна для авиакомпаний или потребителей, потому что обеим сторонам нужна ясность".

Авиакомпания Ryanair заявил во вторник, что ее пассажиры должны будут запросить разрешение на использование туалета, чтобы избежать очередей возле них.

Лука Висентини, глава Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC), сказала, что ЕК опубликовала свои рекомендации без надлежащих консультаций с профсоюзами.

ЕК также предложила, чтобы ваучеры за отмененные рейсы действовали в течение как минимум одного года с защитой от банкротства, чтобы люди были более склонны их принимать, а не требовать денежного возмещения. При этом она отказалась приостановить действие закона ЕС, дающего пассажирам право на полное возмещение денежных средств в случае отмены рейса.

"Европейские потребители имеют право на возврат денежных средств, если они этого хотят", – сказала заместитель главы ЕК Маргрет Вестагер.

Напомним, авиакомпании Czech Airlines, Wizz Air и Lufthansa объявили о решении уже в ближайшее время возобновить рейсы из Украины. Об этом сообщается на официальных сайтах авиаперевозчиков.

Пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Оксана Герасимова в свою очередь заявила, что авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, потому что о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.

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