"Летящий чемодан серебристого цвета". ВМС США опубликовали отчет о встречах с НЛО

В Центре безопасности ВМС США объяснили недавние видео, опубликованные Пентагоном, где американские пилоты сталкиваются с НЛО. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет ВМС США.

"Неизвестный летательный аппарат оказался небольшого размера, примерно с чемодан, также он был серебристого цвета", – говорится в одном из сообщений пилотов, описывающем инцидент 26 марта 2014 года.

Во время этого столкновения один из истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet прошел близко от объекта, но так и не смог идентифицировать летательный аппарат. Пилот ВМС США "попытался установить визуальный контакт с летательным аппаратом, но не смог", говорится в сообщении.

Но документ Центра безопасности ВМС США, который ранее был помечен как "Только для служебного пользования", объясняет, что могли видеть американские пилоты. Отмечается, что СМИ получили отчет, согласно Закону о свободе информации.

На ранее опубликованных Пентагоном видео присутствуют быстро движущиеся объекты, пойманные объективами инфракрасных камер. На двух видео также есть запись реакции военно-морских летчиков, которые крайне удивлены скоростью передвижения объектов. Один из военных предполагает, что это может быть дрон.

Отчеты Центра безопасности ВМС США разделяют мнение, что НЛО на видео могут быть дронами. Так, в документе объекты описываются, как "Беспилотные авиационные системы (БАС)", что является официальным названием Пентагона для беспилотных летательных аппаратов.

Согласно отчету о другом инциденте в ноябре 2013 года пилот ВМС F/A-18 Hornet "смог визуально распознать небольшой летательный аппарат. У него был размах крыльев приблизительно 1,5 м и он был окрашен в белый цвет без других опознавательных признаков".

"Из-за небольшого размера летательный аппарат был идентифицирован как БАС", – говорится в сообщении.

В другом инциденте 27 июня 2013 года сообщалось, что обнаруженный "летательный аппарат был белого цвета и по размеру и форме походил на беспилотный летательный аппарат или ракету", – говорится в сообщении.

В отчете уточняется, что даже после того, как объекты были идентифицированы как БАС, военные не смогли определить, кто управлял аппаратами. Ситуация представляет серьезную проблему для безопасности военно-морских самолетов во время учений, которые ограничены воздушным пространством военного полигона у восточного побережья Вирджинии.

"После полетов контролирующее агентство связывалось с многочисленными местными операторами БАС, но ни один не знал о "неопознанных летательных аппаратах", – говорится в ноябрьском отчете.

"Я чувствую, что это может быть лишь вопросом времени, когда один из наших самолетов F/A-18 столкнется в воздухе с неопознанным БАС", – написал один из авторов отчета.

Также существует вероятность, что дронами могли управлять одни из соперников США, такие как Россия или Китай, которые пытались собрать информацию о военных операциях США.

Правда, не все придерживаются мнения, что американские пилоты видели беспилотные летательные аппараты. Среди них оказался бывший сотрудник канцелярии заместителя министра обороны США по разведке Луис Элисондо, возглавлявший секретную программу Пентагона по изучению подобных инцидентов в небе. Программа была начата в 2007 и завершена в 2012 годах.

Элисондо считает, что "есть очень убедительные доказательства того, что мы, возможно, не одиноки".

"Эти летательные объекты, будем называть их так, имеют характеристики, которых в настоящее время нет ни в американских, ни в иностранных запасах, о которых мы знаем", – говорит Элисондо.

Президент США Дональд Трамп назвал недавно обнародованные кадры Пентагона "адским видео".

"Мне просто интересно, правда ли это. Это адское видео", – подчеркнул Трамп.

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