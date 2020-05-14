Посол Словакии в Беларуси ушел в отставку из-за посещения парада Победы

Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш ушел в отставку после того, как 9 мая посетил парад ко Дню Победы. Об этом сообщает белорусский портал tut.by.

Когда МИД Словакии поинтересовался у дипломата, почему он отправился на парад, Мигаш сказал, что он "сын партизана и антифашиста", а после этого подал в отставку.

"Посол Мигаш попросил отстранить его от должности. Он нарушил основные принципы связи со штаб-квартирой, не проконсультировавшись о своем участии в праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Минске, несмотря на координацию местной делегации ЕС", — сообщили в МИД Словакии.

Всего на параде в Минске присутствовали два посла из стран ЕС — Венгрии и Словакии. Несмотря на приглашения, остальные послы стран Евросоюза на парад не пришли.

Йозеф Мигаш был назначен послом Словакии в Республике Беларусь в 2016 году.

Как ранее сообщал Фокус:

9 мая в Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел военный парад по случаю Дня победы.