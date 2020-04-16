Российский президент пообещал, что все мероприятия, запланированные к 75-летию Победы пройдут в нынешнем году

Президент РФ Владимир Путин заявил о переносе парада Победы из-за пандемии коронавируса. Такое заявление российский президент сделал во время совещания Совета безопасности РФ, пишут РИА Новости.

По его словам, все торжественные мероприятия в стране будут проведены, когда исчезнет риск для жизни граждан.

"До праздника Победы, до Дня Победы, уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор: и дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна", – заявил Путин.

Также Путин поручил главам соответствующих ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади и парадам в регионах.

"Обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году, будет и парад в Москве, и марш Бессмертного полка", – сказал Путин.

Российский президент пообещал, что все мероприятия, запланированные к 75-летию Победы пройдут в нынешнем году, но позже.

Накануне российские ветеранские организации написали обращение к Владимиру Путину, где попросили из-за коронавируса перенести парад Победы. В письме отмечалось, что парад должен стать не угрозой, а "поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников".

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов говорил, что перенести парад могут на 24 июня – "день, в который в 1945 году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова", либо на 3 сентября – в день окончания Второй мировой войны.

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