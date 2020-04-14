Госдума перенесла День окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Российские депутаты решили, что перенос даты празднования будет способствовать укреплению "исторических основ и патриотических традиций"

Депутаты Государственной Думы РФ приняли во втором и третьем чтении законопроект о переносе со 2 на 3 сентября празднования Дня окончания Второй мировой войны.

В пояснительной записке говорится, что проект закона подготовлен в целях укрепления "исторических основ и патриотических традиций, а также сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне".

"Формулировка "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества", – говорится в документе.

Также отмечается, что в некоторых странах окончание Второй мировой войны также отмечается 3 сентября. В качестве примира в РФ привели КНР, в которой именно 3 сентября празднуется День победы китайского народа в войне сопротивления Японии.

Отметим, что моментом окончания Второй мировой войны считается подписание Японией акта о безоговорочной капитуляции на борту американского линкора "Миссури" 2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому времени (в 4:02 по московскому).

2 сентября 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР на 3 сентбря был установлен Праздник победы над Японией. Нерабочим этот деньоставался только два года — в 1945 и 1946 годах. В 1947 году 3 сентрября внось стало рабочим и победа над Японией больше помпезно не праздновалась. В современной РФ в 2010 году 2 сентября добавили в перечень дней воинской славы, как день окончания Второй мировой войны.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее депутаты Госдумы РФ предложили учредить новый праздник – День победы над милитаристской Японией.

Кузьме Деревянко, подписавшему Акт о капитуляции Японии, посмертно присвоено звание Героя Украины.